Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy martes 19 de agosto

CD Plaza Amador buscará lograr su tercer triunfo en la Copa Centroamericana 2025 cuando reciba en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante Managua.

Plaza Amador lidera el grupo con seis puntos y busca acercarse a asegurar un lugar entre los dos primeros para avanzar a los Cuartos de Final. El equipo panameño llega tras una victoria consecutiva en la fase de grupos con un resultado de 5-3 como visitante ante el Antigua GFC. Jorlian Sánchez anotó un doblete y Everardo Rose aportó un gol y una asistencia en ese encuentro.

En el triunfo 3-5 ante Antigua GFC de Guatemala en la semana tres, Plaza Amador se convirtió en el primer equipo debutante en toda la historia de la Concacaf Copa Centroamericana que logró ganar sus dos primeros partidos logrando remontar el marcador y a la vez, en el segundo equipo debutante en marcar 5 goles de visitante, el primero fue el FC Motagua contra Verdes FC en el 2023.

Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2025

Plaza Amador vs Managua en el Estadio Rommel Fernández a las 7:00 P.M.

Águila vs Olimpia en el Estadio Cuscatlán a las 9:00 P.M.