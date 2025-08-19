Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy martes 19 de agosto

CD Plaza Amador buscará lograr su tercer triunfo en la Copa Centroamericana 2025 cuando reciba en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante Managua.
En el triunfo 3-5 ante Antigua GFC de Guatemala en la semana tres, Plaza Amador se convirtió en el primer equipo debutante en toda la historia de la Concacaf Copa Centroamericana que logró ganar sus dos primeros partidos logrando remontar el marcador y a la vez, en el segundo equipo debutante en marcar 5 goles de visitante, el primero fue el FC Motagua contra Verdes FC en el 2023.
Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2025
Plaza Amador vs Managua en el Estadio Rommel Fernández a las 7:00 P.M.
Águila vs Olimpia en el Estadio Cuscatlán a las 9:00 P.M.