Panamá Sub-17 tendrá tres amistosos en su preparación mundialista

La Selección de Panamá Sub-17 Masculina disputará tres partidos amistosos con miras a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Los partidos serán ante Honduras y Venezuela durante la última semana de agosto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El 27 de agosto Panamá enfrentará a Honduras, mientras que el 29 y 31 se enfrentará a Venezuela.

En los próximos días se estará anunciando oficialmente la convocatoria para estos partidos internacionales.

PARTIDOS INTERNACIONALES (horarios panameños)

27 agosto 5pm – Honduras vs Panamá – CNAR, Margarita

29 agosto 5pm – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita

31 agosto 5pm – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita

COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Panamá Sub-17 quedó ubicada en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, junto con las selecciones de Irlanda (5 noviembre), Paraguay (8 noviembre) y Uzbekistán (11 noviembre).

ATENCIÓN A MEDIOS

Durante la actual semana de entrenamientos, la Selección Nacional atenderá a medios el próximo viernes 22 de agosto en el CAI Sport Center en un horario de 7 a 9am. Los medios podrán asistir a todo el entreno y realizar entrevistas al final del mismo.

FUENTE: FPF