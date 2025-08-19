Panamá Sub-17 tendrá tres amistosos en su preparación mundialista

La Selección de Panamá Sub-17 Masculina disputará tres partidos amistosos con miras a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.
El 27 de agosto Panamá enfrentará a Honduras, mientras que el 29 y 31 se enfrentará a Venezuela.
En los próximos días se estará anunciando oficialmente la convocatoria para estos partidos internacionales.
PARTIDOS INTERNACIONALES (horarios panameños)
- 27 agosto 5pm – Honduras vs Panamá – CNAR, Margarita
- 29 agosto 5pm – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita
- 31 agosto 5pm – Panamá vs Venezuela – CNAR, Margarita
COPA MUNDIAL DE LA FIFA
Panamá Sub-17 quedó ubicada en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, junto con las selecciones de Irlanda (5 noviembre), Paraguay (8 noviembre) y Uzbekistán (11 noviembre).
ATENCIÓN A MEDIOS
Durante la actual semana de entrenamientos, la Selección Nacional atenderá a medios el próximo viernes 22 de agosto en el CAI Sport Center en un horario de 7 a 9am. Los medios podrán asistir a todo el entreno y realizar entrevistas al final del mismo.
FUENTE: FPF