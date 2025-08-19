Real Oviedo vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir jornada 2 de LaLiga Foto: Thomas COEX / AFP

Con la alegría de sumar tres puntos en el inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, el Real Madrid de Xabi Alonso visitará al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

Los merengues vienen de estrenarse con una victoria sobre el Osasuna en la jornada 1, por marcador de 1-0 con anotación del delantero francés Kylian Mbappé desde el punto penal, en el Estadio Santiago Bernabéu.

