LaLiga Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2025 - 16:11

Real Oviedo vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir jornada 2 de LaLiga

El onceno del Real Madrid enfrentará al Real Oviedo de visita en la segunda jornada de LaLiga de España 2025-2026.

Real Oviedo vs Real Madrid: Fecha

Foto: Thomas COEX / AFP

Con la alegría de sumar tres puntos en el inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, el Real Madrid de Xabi Alonso visitará al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

Por su parte, el equipo Carbayon, recién ascendido a la primera división de España, cayó en la fecha uno 0-2 frente al Villarreal. Salomón Rondón falló un penal que pudo meter en partido a los visitantes en el Estadio de la Cerámica.

  • Fecha: Domingo, 24 de agosto de 2025
  • Hora: 2:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Carlos tartiere
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com
