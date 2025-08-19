Con la alegría de sumar tres puntos en el inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, el Real Madrid de Xabi Alonso visitará al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.
Por su parte, el equipo Carbayon, recién ascendido a la primera división de España, cayó en la fecha uno 0-2 frente al Villarreal. Salomón Rondón falló un penal que pudo meter en partido a los visitantes en el Estadio de la Cerámica.
REAL OVIEDO VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR JORNADA 2 DE LALIGA
- Fecha: Domingo, 24 de agosto de 2025
- Hora: 2:30 p.m.
- Lugar: Estadio Carlos tartiere
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com