MLB: José Caballero castigó a su ex equipo con HR y llegó a 100 RBI de por vida

El día esperado para el santeño José Caballero en las Grandes Ligas ( MLB ) llegó este martes, tras conectar su primer cuadrangular con la camisa de los Yankees de Nueva York , en el duelo donde enfrentaba a su ex equipo, los Rays de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field.

"Chema" de 28 años disputaba su primer partido contra el equipo en el que estuvo en la temporada 2024 y parte del 2025, hasta que fue cambiado al Bronx el pasado 31 de julio en la fecha límite de cambios por Everson Pereira y Consideraciones Futuras. Jugador a Nombrar Más Tarde o Consideraciones de Efectivo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El momento del jonrón de José Caballero - MLB

El tercer vuelacercas de la temporada para el panameño y primero con los Yankees, llegó en la alta del segundo episodio con Anthony Volpe en circulación y por todo le jardín derecho, después de aprovechar un cutter de 91.1 mph del lanzador derecho Shane Baz.

La pelota viajó 322 pies y tuvo una velocidad de salida de 90.5 mph.

De por vida, es el jonrón número 16 de "Cabby", carrera empujada número 30 de la campaña y 100 de su carrera.