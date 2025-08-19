MLB: José Caballero castigó a su ex equipo con HR y llegó a 100 RBI de por vida

El día esperado para el santeño José Caballero en las Grandes Ligas (MLB) llegó este martes, tras conectar su primer cuadrangular con la camisa de los Yankees de Nueva York, en el duelo donde enfrentaba a su ex equipo, los Rays de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field.
El momento del jonrón de José Caballero - MLB
El tercer vuelacercas de la temporada para el panameño y primero con los Yankees, llegó en la alta del segundo episodio con Anthony Volpe en circulación y por todo le jardín derecho, después de aprovechar un cutter de 91.1 mph del lanzador derecho Shane Baz.
La pelota viajó 322 pies y tuvo una velocidad de salida de 90.5 mph.
De por vida, es el jonrón número 16 de "Cabby", carrera empujada número 30 de la campaña y 100 de su carrera.