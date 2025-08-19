MLB MLB -  19 de agosto de 2025 - 21:52

MLB: José Caballero castigó a su ex equipo con HR y llegó a 100 RBI de por vida

El pelotero panameño José Caballero conectó jonrón de dos carreras con los Yankees de Nueva York en la MLB.

MLB: José Caballero castigó a su ex equipo con HR y llegó a 100 RBI de por vida

MLB: José Caballero castigó a su ex equipo con HR y llegó a 100 RBI de por vida

FOTO: YANKEES
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El día esperado para el santeño José Caballero en las Grandes Ligas (MLB) llegó este martes, tras conectar su primer cuadrangular con la camisa de los Yankees de Nueva York, en el duelo donde enfrentaba a su ex equipo, los Rays de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/1957985162240614698&partner=&hide_thread=false

"Chema" de 28 años disputaba su primer partido contra el equipo en el que estuvo en la temporada 2024 y parte del 2025, hasta que fue cambiado al Bronx el pasado 31 de julio en la fecha límite de cambios por Everson Pereira y Consideraciones Futuras. Jugador a Nombrar Más Tarde o Consideraciones de Efectivo.

El momento del jonrón de José Caballero - MLB

El tercer vuelacercas de la temporada para el panameño y primero con los Yankees, llegó en la alta del segundo episodio con Anthony Volpe en circulación y por todo le jardín derecho, después de aprovechar un cutter de 91.1 mph del lanzador derecho Shane Baz.

La pelota viajó 322 pies y tuvo una velocidad de salida de 90.5 mph.

De por vida, es el jonrón número 16 de "Cabby", carrera empujada número 30 de la campaña y 100 de su carrera.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Bryce Harper brilló con dos cuadrangulares de más de 440 pies en un mismo juego

MLB: Julio Rodríguez disfrutó en el Clásico de Pequeñas Ligas en Williamsport

MLB: Medias Rojas de Boston firman al primera base Nathaniel Lowe

Recomendadas

Últimas noticias