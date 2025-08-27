EN VIVO

COPA CENTROAMERICANA

Copa Centroamericana 2025: Así fue la victoria del Plaza Amador sobre Alianza FC

Copa Centroamericana 2025: Así fue la victoria del Plaza Amador sobre Alianza FC

Copa Centroamericana 2025: Así fue la victoria del Plaza Amador sobre Alianza FC

FOTO / Samid Botello Jr.
Fútbol Internacional - 

Sigue el minuto a minuto del Plaza Amador vs Alianza en la J4 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Sigue el minuto a minuto del CD Plaza Amador vs Alianza FC en la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Live Blog Post

Final / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Live Blog Post

Minuto 76 / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Cabezazo en el área tras un tiro libre para Alianza que va a las manos de "Memo".

Live Blog Post

Minuto 57 / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Balón que queda suelto en el área luego de un tiro libre de Davis, aparece Rose de zurda pero sin dirección.

Live Blog Post

Minuto 56 / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Leonardo Menjívar dispara de zurda a las manos de Castañeda que controla en dos tiempos.

Live Blog Post

Minuto 55 / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Arranca Rose desde la izquierda, se mete al área pero remata flojo.

Live Blog Post

Minuto 54 / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Anyelo Rodríguez recorta hacia su izquierda para disparar de zurda por arriba.

Live Blog Post

Inicia el segundo tiempo

Live Blog Post

Medio tiempo / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Live Blog Post

Minuto 40 / CD Plaza Amador 1-0 Alianza FC

Quintero filtra para Jorlian Sánchez que tras un recorte mete la pelota al centro del área para la llegada de Everardo Rose que define por bajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/1960867545059135975&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Minuto 34 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Aparece Rose por la derecha para mandar un centro al área donde aparece "Negrito" Quintero que de cabeza manda el balón por alto.

Live Blog Post

Minuto 27 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Mario Jacobo de cabeza manda el balón por arriba.

Live Blog Post

Minuto 25 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Everardo Rose se quita a un rival, dispara desde fuera del área pero sin fuerza y dirección.

Live Blog Post

Minuto 17 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Everardo Rose con la jugada individual mete el balón al medio para la aparición de Quintero que remata pero es bloqueado por el portero y la defensa.

Live Blog Post

Minuto 13 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Carlos Salazar pelea el balón en el área, remata cruzado muy cerca del marco.

Live Blog Post

Minuto 12 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Rose mete el balón al área para la llegada al segundo palo de Córdoba que de cabeza mete el balón al área y Quintero de media tijera no logra rematar de forma contundente.

Live Blog Post

Minuto 8 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

José Murill recibe un pase de Alberto Quintero y de zurda remata a un costado del arco.

Live Blog Post

Minuto 7 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Alejandro Henríquez toma un balón mal controlado por la defensa, remata de zurda muy alto.

Live Blog Post

Minuto 4 / CD Plaza Amador 0-0 Alianza FC

Michell Mercado remata de primera en el área pero por alto.

Live Blog Post

INICIA EL PARTIDO

Live Blog Post

Llegada al Rommel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cdplazaamador/status/1960837992505073964&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación del Alianza FC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1960838003724546417&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación del CD Plaza Amador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheChampions/status/1960836742937743832&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Centroamericana 2025: Plaza Amador logra pleno de victorias gracias a Everardo Rose

Copa Centroamericana 2025: Equipos clasificados a cuartos de final

Copa Centroamericana 2025: Tabla de posiciones de los equipos panameños

Recomendadas

Últimas noticias