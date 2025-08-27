Sorteo de la Champions League: Fecha, hora y dónde ver fase liga

El Sorteo de la Champions League se realizará el próximo jueves 28 de agosto en Mónaco y será idéntico a los pasos del procedimiento del año pasado para la fase liga.
No se pueden enfrentar equipos de la misma federación y no más de dos oponentes de la misma federación.
El calendario de la UEFA Champions League el sábado 30 de agosto.
Fecha, hora y dónde ver Sorteo de la Champions League
- Fecha: Jueves, 28 de agosto de 2025
- Hora: 11:00 am
- Lugar: Mónaco
- Dónde ver: Sigue las redes sociales de Deportes RPC