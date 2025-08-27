UCL Champions League -  27 de agosto de 2025 - 16:24

Sorteo de la Champions League: Fecha, hora y dónde ver fase liga

Repasa todos los detalles sobre el sorteo de la fase liga de la Champions League que se realizará este 28 de agosto.

Sorteo de la Champions League: Fecha

Sorteo de la Champions League: Fecha, hora y dónde ver fase liga

El Sorteo de la Champions League se realizará el próximo jueves 28 de agosto en Mónaco y será idéntico a los pasos del procedimiento del año pasado para la fase liga.

36 equipos participarán se dividirán en cuatro bombos en función de su clasificación, iniciará el sorteo para seleccionar 8 rivales para cada equipo, teniendo en cuenta que dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra los otros bombo seleccionados por el software.

No se pueden enfrentar equipos de la misma federación y no más de dos oponentes de la misma federación.

El calendario de la UEFA Champions League el sábado 30 de agosto.

Fecha, hora y dónde ver Sorteo de la Champions League

  • Fecha: Jueves, 28 de agosto de 2025
  • Hora: 11:00 am
  • Lugar: Mónaco
  • Dónde ver: Sigue las redes sociales de Deportes RPC

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Kairat elimina al Celtic para clasificar por primera vez

Champions League: Resultados del miércoles 20 de agosto en la ida de los play-offs

Champions League: Equipos clasificados para la fase liga

Recomendadas

Últimas noticias