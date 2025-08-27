Sorteo de la Champions League: Fecha, hora y dónde ver fase liga

El Sorteo de la Champions League se realizará el próximo jueves 28 de agosto en Mónaco y será idéntico a los pasos del procedimiento del año pasado para la fase liga.

36 equipos participarán se dividirán en cuatro bombos en función de su clasificación, iniciará el sorteo para seleccionar 8 rivales para cada equipo, teniendo en cuenta que dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra los otros bombo seleccionados por el software.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse