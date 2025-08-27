COPA CENTROAMERICANA Fútbol Internacional -  27 de agosto de 2025 - 21:29

Copa Centroamericana 2025: Plaza Amador logra pleno de victorias gracias a Everardo Rose

El CD Plaza Amador logró su cuarto triunfo en la Copa Centroamericana 2025 luego de vencer al Alianza FC 1-0 gracias a un nuevo gol de Everardo Rose.

Copa Centroamericana 2025: Everardo Rose le da el triunfo al CD Plaza Amador

FOTO / Samid Botello Jr.

En un partido donde los salvadoreños comenzaron con aproximaciones sobre el área plazina pero sin jugadas de suma peligro en el arco de Samuel Castañeda.

Pero pasado el primer cuarto de hora, los de Mario "Cholito" Méndez comenzaron a carburar con buenas jugadas de Everardo Rose, Alberto Quintero y las subidas por ambas bandas con Eric Davis y Omar Córdoba.

4TO gol de Everardo Rose

El gol llegó sobre el final de la primera parte cuando Alberto Quintero metió un pase filtrado para Jorlian Sánchez que apareció por la derecha, recortó para su izquierda para dejar atrás a dos rivales, metió el centro por bajo para la aparición de Rose que definió rasante para anotar su cuarto gol en cuatro partidos en el torneo.

Para el segundo tiempo se transformó en un partido de vuelta principalmente ante de llegar a la hora de partido, pero no hubo un nuevo tanto.

De este forma el Plaza Amador certificó su pleno de victorias luego de vencer en los tres primeros partidos a la Liga Deportiva Alajuelense, Antigua GFC y Managua FC.

En esta nota:
