MLB: Ronald Acuña Jr recibe pelotazo y se vacían las bancas en Miami

El mánager de los Bravos de Atlanta de la MLB , Brian Snitker, fue expulsado por protestar la decisión de los umpires de advertir a ambas bancas después de que el venezolano Ronald Acuña Jr fuera golpeado por un lanzamiento, durante el eventual triunfo del miércoles 12-1 sobre los Marlins en el loanDepot park.

Las bancas se vaciaron con calma cuando Acuña protestó después de que un sinker de 93.3 millas por hora de Ryan Gusto le golpeara el protector del brazo izquierdo en la tercera entrada. El bolazo ocurrió un pitcheo después de que Matt Olson conectara un jonrón de dos carreras que le dio a la fachada del segundo nivel más allá de la barda del bosque central.

El pan nuestro de cada juego entre Marlins y Braves: Un pelotazo a Ronald Acuña Jr. pic.twitter.com/WVYOKM3wRb

Snitker no cree que el lanzamiento de Gusto haya tenido ninguna intención. Pero consideró que la apariencia de la situación era suficiente para que el derecho fuera expulsado. Esta fue la objeción que llevó a su expulsión.

“Simplemente no se lanza adentro después de un jonrón como ese, porque si lo haces, y fallas y golpeas al bateador, suceden cosas como esa”, comentó Snitker.

El enojo de Ronald Acuña Jr - MLB

Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de ser contenido y llevado hacia la inicial. Las bancas y los bullpens se vaciaron, pero no hubo enfrentamientos físicos.

Una vez que ambos equipos regresaron a sus respectivas bancas, los umpires señalaron que ambos clubes habían recibido una advertencia para el resto del partido. Snitker expresó con gritos su desaprobación y fue expulsado antes de dar más que unos pocos pasos en el terreno. Ésta fue su 22da expulsión de por vida y la segunda de esta temporada.

FUENTE: MLB