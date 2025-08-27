MLB: Fanáticos de los Yankees piden a José Caballero por mal momento de Anthony Volpe

Anthony Volpe está viviendo una temporada complicada con los Yankees de New York tras una pobre racha a la ofensiva y una defensa con muchos errores y los fanáticos del Bronx ya comienzan a pedir al panameño José Caballero .

Volpe está bateando para .204 con 18 cuadrangulares y 65 remolcadas, pero en los últimos 37 turnos, apenas tiene 1 hit sin base por bolas. Este año también suma una gran cantidad de errores, con un total de 17, igualando la cifra de su temporada de novato donde ganó el guante de oro y superando por uno lo realizado el año pasado donde jugó los 160 partidos (este año lleva 131).

"Chema" en 17 entradas (2 partidos) en la segunda base tiene cero errores; en 21 entradas (5 partidos) en la tercera base tiene un error; en 24 entradas (3 partidos) en el campo corto tiene cero errores y en 32.1 (10 partidos) en el jardín derecho tiene un error.

Desde que llegó al equipo del Bronx, batea para .281, 9 imparables en 18 partidos, 1 doble, 2 HRs, 5 empujadas, 6 bases por bolas, 7 bases robadas en 8 intentos.

Los fanáticos Yankees destacan que el panameño tiene gran versatilidad a la defensa, gran recorrido en la bases y que tiene facilidad para llegar a base en la parte baja de la alineación.

Reacciones de fanáticos de los Yankees

Anthony Volpe is a bust and Jose Caballero should be the starting SS the rest of this year, but I gotta be honest a lot of the Volpe discourse seems to be a bit mean spirited and about more than just baseball. — Earl Simmons (@YankeesFanEarl) August 27, 2025

José Caballero should start tomorrow and the entire weekend series. — Gilly da kid (@GillyGil398) August 27, 2025

Jose Caballero is my starting SS — Bustaaa14 (@MatthewBusta) August 27, 2025

I understand not wanting to see Volpe.. none of us do.. but Jose Caballero provides a lot of value in a super utility role.. i think that's part of why they're going to play it like so.. (and yes they don't want to give up on Volpe yet regardless of how we may feel) — Kev (@klew24) August 27, 2025