MLB: Fanáticos de los Yankees piden a José Caballero por mal momento de Anthony Volpe

Anthony Volpe está viviendo una temporada complicada con los Yankees de New York y los fanáticos ya comienzan a pedir a José Caballero en la alineación.

Anthony Volpe está viviendo una temporada complicada con los Yankees de New York tras una pobre racha a la ofensiva y una defensa con muchos errores y los fanáticos del Bronx ya comienzan a pedir al panameño José Caballero.

Volpe está bateando para .204 con 18 cuadrangulares y 65 remolcadas, pero en los últimos 37 turnos, apenas tiene 1 hit sin base por bolas. Este año también suma una gran cantidad de errores, con un total de 17, igualando la cifra de su temporada de novato donde ganó el guante de oro y superando por uno lo realizado el año pasado donde jugó los 160 partidos (este año lleva 131).

"Chema" en 17 entradas (2 partidos) en la segunda base tiene cero errores; en 21 entradas (5 partidos) en la tercera base tiene un error; en 24 entradas (3 partidos) en el campo corto tiene cero errores y en 32.1 (10 partidos) en el jardín derecho tiene un error.

Desde que llegó al equipo del Bronx, batea para .281, 9 imparables en 18 partidos, 1 doble, 2 HRs, 5 empujadas, 6 bases por bolas, 7 bases robadas en 8 intentos.

Los fanáticos Yankees destacan que el panameño tiene gran versatilidad a la defensa, gran recorrido en la bases y que tiene facilidad para llegar a base en la parte baja de la alineación.

Reacciones de fanáticos de los Yankees

