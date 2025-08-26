Copa Mundial de Béisbol U18: Juan Rujano, el prospecto panameño que aportará su poder

La novena de Panamá contará con varios peloteros de poder en la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, que se jugará en Okinawa, Japón del 5 al 14 de septiembre.
"Me siento bien para representar a mi país y dar lo mejor en Japón", dijo Rujano en la presentación del equipo
El prospecto de los Cardenales de San Luis firmó el pasado mes de enero por 800 mil dólares, convirtiéndolo en el jugador nacido en Veraguas con el bono más alto.
Para finalizar, el receptor de 17 años dijo que no tiene restricción de juego por parte de su organización y podrá ver acción sin limitaciones.
En la temporada 2025 de la Dominican Summer League, el veragüense bateó para .279, producto de 34 imparables en 122 turnos al bate, 3 cuadrangulares, 23 carreras empujadas, 25 anotadas, 8 dobles, 19 bases por bolas, 34 ponches y 2 bases robadas.
Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18
- Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
- Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
- Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium
- Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium
- Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium
Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.