Copa Mundial de Béisbol U18: Juan Rujano, el prospecto panameño que aportará su poder

La novena de Panamá contará con varios peloteros de poder en la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, que se jugará en Okinawa, Japón del 5 al 14 de septiembre.

Juan Rujano será uno de los jugadores a seguir en este evento que reúne a los mejores 12 países de la categoría.

¡Una pieza importante! El receptor veragüense Juan Rujano, pelotero profesional de los Cardenales de San Luis, espera ayudar a la novena panameña en la Copa Mundial de Béisbol U18. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/WjtcgzFqoh

"Me siento bien para representar a mi país y dar lo mejor en Japón", dijo Rujano en la presentación del equipo

El prospecto de los Cardenales de San Luis firmó el pasado mes de enero por 800 mil dólares, convirtiéndolo en el jugador nacido en Veraguas con el bono más alto.

Para finalizar, el receptor de 17 años dijo que no tiene restricción de juego por parte de su organización y podrá ver acción sin limitaciones.

En la temporada 2025 de la Dominican Summer League, el veragüense bateó para .279, producto de 34 imparables en 122 turnos al bate, 3 cuadrangulares, 23 carreras empujadas, 25 anotadas, 8 dobles, 19 bases por bolas, 34 ponches y 2 bases robadas.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field

Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field

Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium

Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium

Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium

Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.