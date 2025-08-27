Everardo Rose y la Selección de Panamá: "El que se ponga esa camiseta quiere dar lo mejor de sí"

Everardo Rose vive un gran momento futbolístico con el CD Plaza Amador y en el último partido le dio el triunfo al equipo plazino sobre Alianza FC para que los "leones" sumaran su cuarto triunfo en la Copa Centroamericana 2025.

"Bastantes ofertas en el extranjero en ese momento, allí mismo en Venezuela, Guatemala, en distintos países, pero decidí volver a la LPF porque sentía que quería coger más confianza, siempre he dicho que la LPF es un trampolín, gracias a Dios se nos está dando, esperemos que se nos dé una oportunidad mejor", expresó Rose mientras reía porque no podía decir de dónde vienen la ofertas que tiene sobre la mesa.

Rose sumó su cuarto gol en la Copa Centroamericana, siendo junto a Alberto Quintero uno de los grandes referentes en los dirigidos por Mario Méndez.

Selección de Panamá

Sobre la Selección de Panamá Rose indicó: "El profe tiene sus criterios, hay que respetarlo bastante, siento que sí los muchachos dicen que hay un poquito de diferencia (entre la LPF y el fútbol internacional), el que se ponga esa camiseta quiere dar lo mejor de sí y se lo aseguro que no va a querer defraudar a su familia ni al país que está representando.