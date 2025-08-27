El Bayern Múnich sufrió para vencer al SV Wehen Wiesbaden en la DFB Pokal

El Bayern Múnich se clasificó con más dificultades de lo esperado a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania ( DFB Pokal ), consiguiendo la victoria 3-2 en el descuento en su visita al SV Wehen Wiesbaden, de la tercera categoría, este miércoles en la primera ronda.

El inglés Harry Kane volvió a ser el héroe del partido para el Bayern, anotando en el 90+4 a centro de su nuevo socio del ataque bávaro, el colombiano Luis Díaz.

Ambos siguen demostrando que pueden hacer soñar al club y continúan inspirados.

En la Supercopa de Alemania de mediados de mes cada uno marcó un tanto para que el Bayern ganara el trofeo por 2-1 ante el Stuttgart.

En la primera jornada de la Bundesliga, el pasado viernes, el Bayern goleó 6-0 al Leipzig, con tres tantos de Kane y uno de Lucho Díaz, que dio dos asistencias para sendos goles de su compañero inglés.

Kane se desquitó con el gol final de este miércoles del fallo que había tenido en un penal en el 77, con 2-2 en el marcador.

Fue su primer fallo de una pena máxima en partido oficial tras una racha de 31 aciertos, desde que erró uno en cuartos de final del Mundial 2022 con Inglaterra ante Francia.

Antes, el propio Kane había abierto el marcador en el 16 y precisamente de penal, antes de que el francés Michael Olise ampliara la cuenta en el 52.

Errores del Bayern Múnich en zona defensiva

Sin embargo, el modesto Wehen Wiesbaden aprovechó dos errores defensivos para igualar, con un doblete de Fatih Kaya (64, 70), que hizo sufrir al Bayern hasta esa liberación final del dúo Kane-Díaz.

El Bayern supera así esta primera ronda de la Copa de Alemania, un torneo en el que su vigésimo y último título se remonta a 2020.

En las últimas temporadas tuvo eliminaciones a menudo prematuras en esta competición, en segunda ronda en la 2020-2021 y la 2021-2022, en octavos de final en la 2024-2025 y en cuartos de final en la 2022-2023.

De los 32 clubes clasificados para dieciseisavos de final, 17 son de primera división y 13 de segunda.

Solo sobreviven de divisiones inferiores el Energie Cottbus (3ª) y el Illertissen (4ª).

El sorteo de dieciseisavos de final se realizará este domingo y los partidos se jugarán el martes 28 y el miércoles 29 de noviembre.