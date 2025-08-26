Copa Centroamericana 2025: CAI buscará la clasificación en Costa Rica

La Copa Centroamericana 2025 continúa con CS Cartaginés recibiendo al Club Atlético Independiente ( CAI ) por el Grupo C, el martes en el Estadio José Rafael "Fello" Meza en Cartago, Costa Rica.

Después de no poder anotar en sus dos primeros partidos, CS Cartaginés encontró su ritmo ofensivo con una goleada 8-1 sobre Verdes FC. Johan Venegas y Marco Ureña brillaron con tripletes en sus actuaciones, lo que permitió al equipo costarricense llegar a cuatro puntos y buscar una victoria en casa que lo acerque a los Cuartos de Final.

El conjunto panameño CAI se recuperó de su derrota inicial en la campaña con dos victorias como local, la más reciente por 1-0 frente al Deportivo Saprissa. Ángel Valverde lidera al equipo con dos goles en el torneo. Una victoria aseguraría el pase de CAI a la fase eliminatoria, mientras que un empate solo sería útil si el FC Motagua evita la derrota ante Saprissa.

Serie histórica - Copa Centroamericana 2025

Este será un enfrentamiento inédito en la historia de la Copa Centroamericana. Sin embargo, para el CS Cartaginés representará su segundo duelo ante un club panameño en esta competencia, luego del empate 2-2 frente al CD Universitario el 29 de agosto de 2023 en el Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago. En aquel encuentro, Jean Sánchez marcó un doblete para los panameños, mientras que Marcel Hernández, desde el punto penal, y Jossimar Pemberton anotaron para los “brumosos”.

Cartaginés ha enfrentado a clubes panameños en tres ocasiones en competiciones oficiales, sin conocer la derrota. Registra dos victorias y un empate. Las dos victorias fueron ante Tauro FC en la Concacaf Copa de Campeones 1997, durante la primera ronda de Centroamérica. El partido de ida se jugó el 3 de mayo en el “Fello” Meza y terminó en una contundente goleada 5-0 a favor del equipo costarricense, con dobletes de Jewisson Bennett y Heriberto Quirós, además de un gol de Norman Gómez. La vuelta se disputó el 11 de mayo en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, donde Cartaginés remontó para imponerse 4-2, con tantos de Quirós (x2), Cristian Mena y Gómez. Gustavo Largacha marcó los dos goles del “albinegro”. El global fue un contundente 9-2 para el club “tico”.

Para los vikingos, este será su segundo duelo frente a un equipo costarricense en la Copa Centroamericana, tras haber enfrentado a Deportivo Saprissa en la Semana 4 del torneo ganando un gol a cero con un gol de Ángel Caicedo 83´.

FUENTE: CONCACAF