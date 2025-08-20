Copa Centroamericana 2025: CAI derrotó al Saprissa con golazo de Caicedo CAI

Con un golazo de Ángel Caicedo de tiro libre en los últimos minutos del partido, el CAI superó al Saprissa en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la Copa Centroamericana 2025.

El Saprissa con un once que contaba con los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera, este último con dos buenas oportunidades de marcar pero frente a él se encontró con el estreno de lujo de Álex Rodríguez que debutaba como nuevo refuerzo de CAI donde dejó grandes intervenciones ante el joven delantero panameño de 19 años y otra gran atajada ante Jefferson Brenes.

El CAI tomó ventaja del partido gracias a un golazo de tiro libre de Caicedo que mandó el esférico a la derecha de Esteban Alvarado.

Con este triunfo, CAI llega a seis puntos en el grupo C de la Copa Centroamericana al igual que Saprissa; con un punto más lidera el grupo Motagua de Jorge Serrano.

Golazo de Ángel Caicedo