Copa Centroamericana 2025: El Sporting SM cayó en Honduras, pero aseguró el liderato

El Sporting San Miguelito cayó 4-0 ante el Real España de Honduras en el cuarto partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF.

Devron García fue el encargado de abrir el marcador al minuto 8' con un gol de cabeza, tras el cobro de tiro libre de Jhow Benavídez desde el costado izquierdo en el Estadio General Francisco Morazán.

Posteriormente, Brayan Moya de penal (29'), Nixon Cruz (32') y Gustavo Moura (80'), aparecieron para marcar el resto de goles que definieron la victoria del club hondureño, que así como Sporting, avanzó a la siguiente fase del certamen.

Sporting San Miguelito, instalado en cuartos de la Copa Centroamericana 2025

Luego de vencer 2-0 al Herediano, 2-1 a Diriangén y empatar 1-1 con Municipal, los "Rojinegros" dirigidos por César Aguilar llegaron a este compromiso con 7 unidades y con la clasificación asegurada a los cuartos de final.