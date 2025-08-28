Copa Centroamericana 2025: El Sporting SM cayó en Honduras, pero aseguró el liderato

El Sporting San Miguelito cayó 4-0 ante el Real España de Honduras en el cuarto partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF.
Posteriormente, Brayan Moya de penal (29'), Nixon Cruz (32') y Gustavo Moura (80'), aparecieron para marcar el resto de goles que definieron la victoria del club hondureño, que así como Sporting, avanzó a la siguiente fase del certamen.
Sporting San Miguelito, instalado en cuartos de la Copa Centroamericana 2025
Luego de vencer 2-0 al Herediano, 2-1 a Diriangén y empatar 1-1 con Municipal, los "Rojinegros" dirigidos por César Aguilar llegaron a este compromiso con 7 unidades y con la clasificación asegurada a los cuartos de final.