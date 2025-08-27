Copa Centroamericana 2025: Motagua iguala a Saprissa y lo deja fuera del torneo

Con el panameño Jorge Serrano como titilar, Motagua sufrió, pero logró su objetivo de clasificar a la segunda fase de la Copa Centroamericana 2025 al igual sin goles frente al Saprissa en un partido bastante disputado que exigió una enorme concentración por parte de ambas escuadras.

Lo tenía claro el entrenador español de los azules, Javier López, asegurando que tendrían que ser firmes cuando el rival los metiera en su propio campo. Así arrancó el encuentro con los morados presionando alto, aunque sin claridad, mientras los catrachos intentaban salir en rápidas transiciones buscando el gol.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En esa tesitura de partido no hubo desniveles netos de juego, la primera parte no representó peligro para los porteros.

De entrada, en el complemento Motagua estuvo cerca de convertir, pero la puntería falló. Luego Saprissa recuperó el control de la pelota, aunque no llegaba con peligro hasta Luis Ortiz.

En los minutos finales los morados, eligieron pelotazos largos buscando a Waston que dejó la defensa para ser atacante, pero, constantemente se estrelló contra una zaga azul que estuvo a la altura.

Mejilla y Macías, pudieron convertir para Motagua, sin embargo, les faltó claridad en el toque final. Los azules que este viernes cumplen 97 años tienen motivos para festejar, están en cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Eliminado en Copa Centroamericana 2025

El Deportivo Saprissa de Fidel Escobar y Gustavo Herrera por su parte, se despide del torneo con 7 unidades en el Grupo C.

FUENTE: Motagua.com