Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy jueves 7 de agosto

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 7 de agosto en la jornada dos de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF.

Este jueves 7 de agosto continuarán las acciones de la Copa Centroamericana 2025, con duelos de los Grupos A y B de la competición de la CONCACAF.

Otro equipo panameño verá acción, después de que Plaza Amador y CAI tuvieran su primera aparición en este torneo 2025.

Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2025

  • Municipal vs Sporting San Miguelito a las 9:00 P.M. en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Guatemala
  • Managua vs Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua a las 9:00 P.M.

Los "ticos" y nicaragüenses se verán las caras en el Grupo A, que comparten junto a Plaza Amador, Antigua y Alianza, estando esta noche en busca de sumar sus primeros puntos del torneo.

Por otra parte, los "académicos" de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) harán su estreno, mientras que Municipal de Guatemala tiene 1 partido y 1 solo punto.

