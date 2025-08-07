Copa Centroamericana 2025: Partidos para hoy jueves 7 de agosto

Este jueves 7 de agosto continuarán las acciones de la Copa Centroamericana 2025 , con duelos de los Grupos A y B de la competición de la CONCACAF.

Otro equipo panameño verá acción, después de que Plaza Amador y CAI tuvieran su primera aparición en este torneo 2025.

Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2025

Municipal vs Sporting San Miguelito a las 9:00 P.M. en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Guatemala

Managua vs Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua a las 9:00 P.M.

Los "ticos" y nicaragüenses se verán las caras en el Grupo A, que comparten junto a Plaza Amador, Antigua y Alianza, estando esta noche en busca de sumar sus primeros puntos del torneo.

Por otra parte, los "académicos" de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) harán su estreno, mientras que Municipal de Guatemala tiene 1 partido y 1 solo punto.