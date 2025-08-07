Panamá Femenina cae un puesto en el Ranking FIFA

La Selección de Panamá Femenina se posicionó en el puesto 57 del Ranking FIFA con 1452.61 cayendo un puesto tras la pasada actualización.

La dirigidas por Toña Is vienen de disputar dos encuentros amistosos ante su similar de Australia (15 del ranking) donde en el primer partido Panamá ganó 1-0 y en el segundo cayeron 3-2.

Panamá sigue siendo la séptima mejor del área de CONCACAF, detrás de Estados Unidos (2), Canadá (9), México (29), Jamaica (40), Costa Rica (43) y Haití (49).

La España campeona del mundo (1.ª, +1) volvió a impresionar en el Viejo Continente con cinco victorias consecutivas en su camino a la final. Este rendimiento le permite recuperar el primer puesto de la clasificación, una posición que ya había ocupado entre diciembre de 2023 y junio de 2024.

Por su parte, los Estados Unidos (2.ª, -1) ceden el trono que mantenían desde agosto de 2024. Aun así, sus tres victorias en amistosos disputados en casa mantienen a las norteamericanas cerca de las españolas, con una diferencia de menos de dos puntos.

¿Cuándo es el próximo Ranking FIFA?

El próximo Ranking FIFA será el 10 de diciembre de este año.