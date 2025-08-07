Andrés Andrade, un líder en Lask Linz de Austria

El seleccionado nacional panameño de 26 años de edad Andrés Andrade renovó contrato con el Lask Linz recientemente, un defensor que es catalogado de líder el club de la ciudad ubicada en el noreste de Austria y atravesada por el río Danubio.

Andrade, defensor central ex San Francisco de la Liga Panameña de Fútbol recibió elogios por parte de los altos mandos del club de la Bundesliga austriaca.

Líder panameño, Andrés Andrade

"Nos complace enormemente haber conseguido una renovación anticipada del contrato de Andrés. Desempeña un papel fundamental en nuestro equipo, no solo por su rendimiento constante en la cancha, sino también como líder fuera de ella, siendo ahora nuestro vicecapitán. Su mentalidad, ambición y calidad futbolística lo hacen extremadamente valioso, especialmente para el desarrollo de nuestros jugadores más jovenes, quienes tienen la oportunidad de aprender de el día a día", escribió Dino Buric, Director Deportivo del Lask Linz.

"Andrés Andrade es un jugador clave para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha. Con su mentalidad, su fuerza en las entradas y su experiencia como internacional panameño, encarna exactamente lo que queremos que Lask represente", destacó el Director Financiero Mergim Bresilla.