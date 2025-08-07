FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de agosto de 2025 - 09:29

Se anuncian los nominados al Balón de Oro 2025

Conoce los 30 nominados al Balón de Oro 2025 de la UEFA y France Football, distinción al Mejor Jugador Masculino.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025 se anunciaron de manera oficial, con los más granes talentos del fútbol en la lucha por la máxima distinción.

La UEFA y Groupe Amaury, propietario de France Football y L'Équipe, se han asociado desde el año pasado para coorganizar el célebre evento. Presentado anualmente por France Football desde 1956, el Balón de Oro es el galardón más distinguido que puede recibir un jugador de fútbol, y reconoce el talento excepcional y los logros sobresalientes en el terreno de juego. Este año, estamos orgullosos de ampliar nuestro reconocimiento para incluir tres nuevas categorías que celebran los logros de las jugadoras.

La 69ª edición del Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del fútbol, se celebrará el lunes 22 de septiembre en el emblemático Théâtre du Châtelet de París.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia), Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain - Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea), Erling Haaland (Manchester City - Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra), Scott McTominay (Napoli - Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal), Joao Neves (París Saint Germain - Portugal), Pedri (FC Barcelona - España), Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia), Raphinha (FC Barcelona - Brasil), Declan Rice (Arsenal - Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain - España), Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil), Mohamed Salah (Liverpool - Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania), Vitinha (París Saint Germain - Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona - España), Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia).

