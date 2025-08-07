Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce a los atletas que representarán a Panamá

Panamá contará con 34 atletas para los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción las diferentes competencias, este evento será transmitidos por Deportes RPC desde la inauguración hasta la Clausura.
Acuáticos - Natación
Emily Santos, OLY
María Castillo
Andrey Villarreal
Julio César Rodríguez
Atletismo
Ivana Mc Farlane
Miguel Ángel Aronátegui
Ciclismo
Noemy Atencio
Michael Caballero
Esgrima
Isaac Dorati
Gimnasia (Artística)
Aylin Goon Lan
Susan Madera
Ana Lucía Beitia
María Rojas
André Llamas
Golf
Juan José Rodríguez
Carlos Sacre
Judo
Julieta Escobar
Karate
Edwin Castillo
Levantamiento de Pesas
Kelly Aparicio
Lucha
Yusneiry Agrazal
Jeanice Mejía
Royglen Temple
Manuel Brown
Sadath Ortega
Wilfredo Steven López,
Patinaje
Camila García De Paredes
Taekwondo
Ian Romero
Brenda Brooks
Tiro Deportivo
María Moreno
Patrick Taylor
Triatlón
Iker Batista
Oliver Batista
María Jimena Ansin
Liska Arteaga