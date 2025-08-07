PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  7 de agosto de 2025 - 16:55

Juegos Panamericanos Junior 2025: Conoce a los atletas que representarán a Panamá

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 arrancan el próximo sábado 9 de agosto, conoce los atletas de Panamá.

Comité Olímpico de Panamá

Panamá contará con 34 atletas para los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción las diferentes competencias, este evento será transmitidos por Deportes RPC desde la inauguración hasta la Clausura.

Atletas panameños en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Acuáticos - Natación ‍

Emily Santos, OLY

María Castillo

Andrey Villarreal

Julio César Rodríguez

Atletismo ‍

Ivana Mc Farlane

Miguel Ángel Aronátegui

Ciclismo ‍

Noemy Atencio

Michael Caballero

Esgrima

Isaac Dorati

Gimnasia (Artística) ‍

Aylin Goon Lan

Susan Madera

Ana Lucía Beitia

María Rojas

André Llamas

Golf ‍

Juan José Rodríguez

Carlos Sacre

Judo

Julieta Escobar

Karate

Edwin Castillo

Levantamiento de Pesas ‍

Kelly Aparicio

Lucha ‍

Yusneiry Agrazal

Jeanice Mejía

Royglen Temple

Manuel Brown

Sadath Ortega

Wilfredo Steven López,

Patinaje

Camila García De Paredes

Taekwondo

Ian Romero

Brenda Brooks

Tiro Deportivo

María Moreno

Patrick Taylor

Triatlón ‍‍‍

Iker Batista

Oliver Batista

María Jimena Ansin

Liska Arteaga

