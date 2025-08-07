Copa Centroamericana 2025: Sporting San Miguelito saca empate en Guatemala

El Sporting San Miguelito igualó 1-1 ante Municipal de Guatemala en la Copa Centroamericana 2025, disputando la segunda.

En un encuentro marcado por el estreno del mundialista Armando Cooper, el equipo de César Aguilar tomó ventaja temprano en el partido cuando Yair Jaén de tiro libre mandó un centro para la aparición en el área de Martín Ruiz que de cabeza mandó el balón al fondo. El ex de CAI y San Francisco venía me anotar doblete en la última fecha de la LPF ante Tauro.

Pero poco más de la media hora de partido, un error en el área de Rodrigo Tello, permitió que la jugada terminada en los pies de Rodrigo Saravia que empujó el balón sólo en el área chica.

Sobre el final del partido, Marcos De León tuvo dos fantásticas intervenciones que ayudaron a mantener la igualdad.