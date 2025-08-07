Campeonato de Niños de Concacaf: ¿Cuándo juega Panamá Sub-15 en las semifinales?

La Selección de Panamá Sub-15 venció a México por 3-2 en la cuarta y última jornada de la fase de grupos del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf que se está disputando en Alajuela, Costa Rica.

Con esta victoria, Panamá logró clasificar a semifinales al alcanzar el segundo lugar del grupo superando a Honduras en la diferencia de goles.

La Selección Nacional dirigida por Leonardo Pipino venía de vencer el miércoles 6 de agosto a Nicaragua por 4-0, victoria que también fue determinante para clasificar a semifinales, ya que otorgó tres puntos de oro y cuatro goles a favor que resultaron importantísimos.

¿Cuándo juega Panamá Sub-15?

El próximo partido de Panamá será este sábado ante Estados Unidos (12 pm de Panamá), en donde el ganador alcanzará la clasificación a la gran final, mientras que la otra semifinal será disputada entre México y Costa Rica.

FUENTE: FPF