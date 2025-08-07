Serie Mundial Junior 2025: Pequeñas Ligas de Antón clasifica a la final

La novena de Latinoamérica, representada por las Pequeñas Ligas de Antón, derrotó a Alemania (Europa/África) 9-3 para avanzar a la final Internacional de la Serie Mundial Junior 2025 de Taylor, Michigan.

A la ofensiva por Panamá destacaron Gederik Amparo que se fue de 2-1 con 2 remolcadas, Carlos Aragón de 3-1 con 3 producidas. Mientras que en la lomita destacaron Ariel Albaez que lanzó 2.2 con 2 ponches y cerró el partido Wilfredo Castrellón que tiró 3 entradas de 1 carrera y 1 ponche.

La tropa dirigida por Francisco Gonzálezse ganó el derecho de jugar esta Serie Mundial, luego de conquistar la Serie Latinoamericana Pre-intermedia (13-14 años), terminando el torneo con marca de 5-0 y llevándose el título de campeón, tras superar 8-1 a República en la gran final disputada en Guatemala.

Panamá disputará ahora la final ante China Taipei, novena venció a Panamá 11-0 en el primer partido.