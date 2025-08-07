Serie Mundial Junior 2025: Pequeñas Ligas de Antón clasifica a la final

La novena de Latinoamérica, representada por las Pequeñas Ligas de Antón, derrotó a Alemania (Europa/África) 9-3 para avanzar a la final Internacional de la Serie Mundial Junior 2025 de Taylor, Michigan.
La tropa dirigida por Francisco Gonzálezse ganó el derecho de jugar esta Serie Mundial, luego de conquistar la Serie Latinoamericana Pre-intermedia (13-14 años), terminando el torneo con marca de 5-0 y llevándose el título de campeón, tras superar 8-1 a República en la gran final disputada en Guatemala.
Panamá disputará ahora la final ante China Taipei, novena venció a Panamá 11-0 en el primer partido.