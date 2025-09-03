Copa Centroamericana 2025: Tres panameños en el once ideal de fase de grupos

La Copa Centroamericana 2025 ha concluido su fase de grupos con ocho clubes que avanzaron a los Cuartos de Final. Muchos jugadores tuvieron actuaciones sobresalientes, pero estos once destacaron en sus respectivas posiciones.

Washington Ortega, LD Alajuelense – Ortega fue uno de los mejores porteros de la fase de grupos con 14 atajadas y mantuvo su portería a cero en dos ocasiones, lo que permitió a su club terminar entre los dos primeros del Grupo A y mantener viva la defensa del título.

Defensas

Marcelo Santos, FC Motagua – Santos contribuyó con un gol, 19 despejes, dos bloqueos y seis intercepciones para ayudar al Motagua a terminar líder del Grupo C.

Jimar Sánchez, CD Plaza Amador – Sánchez logró 29 despejes, tres bloqueos y 11 intercepciones para ayudar al Plaza Amador a terminar la fase de grupos invicto en su debut.

Devron García, Real CD España – García anotó un gol, 39 despejes, dos bloqueos y 11 intercepciones para que el Real España se asegurara el pase a cuartos de final.

Centrocampistas

Edwin Rodríguez, CD Olimpia – Rodríguez anotó un gol, una asistencia, tres centros exitosos, siete pases clave, cuatro entradas ganadas, dos despejes, un bloqueo y cuatro intercepciones para el CD Olimpia.

Douglas López, CS Cartaginés – López contribuyó con un gol, una asistencia, seis pases clave, siete regates, cuatro tacleadas, siete despejes, un bloqueo y siete intercepciones para que el Cartaginés terminara segundo en el Grupo C.

Junior Arteaga, Cacique Diriangén FC – Arteaga anotó tres goles con cinco remates a puerta, siete pases clave, nueve regates, cuatro despejes, dos tacleadas, dos bloqueos y dos intercepciones para el Diriangén.

Jorge Serrano, FC Motagua – Serrano ayudó a Motagua a alcanzar el primer puesto del Grupo C con un gol, una asistencia, cuatro tacleadas, un despeje, cuatro intercepciones y ocho regates.

Delanteros

Gustavo Moura e Souza, Real CD España – Souza fue uno de los máximos anotadores, con tres goles y una asistencia, lo que ayudó al Real CD España a clasificarse para los cuartos de final.

Johan Venegas, CS Cartaginés – Venegas fue clave para el Cartaginés con cinco goles y dos asistencias, lo que ayudó al equipo costarricense a clasificarse a cuartos de final en la última jornada de la Fase de Grupos.

Everardo Rose, CD Plaza Amador – Rose brilló en ataque con cuatro goles, dos asistencias, cuatro pases clave y 11 regates, lo que ayudó al Plaza Amador a liderar el Grupo A con un récord perfecto.