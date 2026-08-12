Copa Centroamericana 2026: Newton Williams sigue rompiendo la redes con el Saprissa

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 siguió su curso este martes con una sólida actuación del Deportivo Saprissa, que se impuso por marcador de 3-0 al Deportivo Mixco en un encuentro correspondiente al Grupo C, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás, Costa Rica con un nuevo tanto de Newton Williams.
La ventaja aumentó rápidamente al minuto 7, cuando el propio Torres apareció dentro del área para definir de primera intención con un remate de zurda y colocar el 2-0 a favor de los locales.
El tercer tanto llegó al 32’, obra del experimentado defensor Kendall Waston, quien conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Mariano Torres. La anotación tuvo un significado especial, ya que representó el gol número 100 de Waston vistiendo la camiseta de los morados.
Mixco contó con una oportunidad para descontar al minuto 35 mediante un tiro penal ejecutado por Nicolás Martínez, pero el guardameta Abraham Madriz evitó el gol con una destacada intervención.
Próximo partido del Saprissa
Con este resultado, Saprissa suma tres puntos importantes y ahora se prepara para visitar al CD Olimpia el próximo 27 de agosto. Por su parte, Deportivo Mixco buscará recuperarse cuando reciba a UMECIT FC el 19 de agosto en la continuidad de la fase de grupos.