Champions League: ¿Cuántos panameños podrían jugar la fase liga?

Tres panameños estarán en la edición de la Champions League en la temporada 2026-2027 en fase liga y se trata del defensor Andrés Andrade, el lateral derecho César Blackman y el mediocampista Cristian Martínez.

César Blackman será el primer panameño en disputar dos veces la Champions League, al haber debutado en el torneo 2024-2025 con el club eslovaco.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panameños jugarán en la Champions League

Por su lado, sus compañeros de la selección de Panamá Andrés Andrade y Cristian Martínez jugarán la Champions League por primera vez en la historia.

Andrade consiguió la clasificación con el Lask Linz tras remontar en tiempos extras al Celtic FC, luego de un 3-0 en la ida, mientras que el Fulo lo hizo en tiempos extras con un gol propio.

Panamá dirá presente nuevamente en la Champions League con estos tres jugadores que siguen haciendo historia en Europa.