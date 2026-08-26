LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  26 de agosto de 2026 - 17:03

LPF: Tauro FC oficializa a Franklin Narváez tras la salida de Gonzalo Soto

El técnico Franklin Narváez llega al Tauro FC luego de la salida de Gonzalo Soto por malos resultados en el Apertura 2026 de la LPF.

LPF: Tauro FC oficializa a Franklin Narváez tras la salida de Gonzalo Soto

LPF: Tauro FC oficializa a Franklin Narváez tras la salida de Gonzalo Soto

FOTO: LPF

El Tauro FC informó a su afición, medios de comunicación y público en general que el profesor Gonzalo Soto dejó de ejercer sus funciones como director técnico del primer equipo, luego de sumar 2 puntos y ubicarse en la última posición en la Conferencia Este del Apertura 2026 de la LPF.

El nuevo técnico del Tauro FC - LPF

De igual manera, los taurinos anunciaron que Franklin Narváez asumirá la dirección técnica del primer equipo.

Narváez llega a la institución con una destacada trayectoria en el fútbol nacional, siendo cuatro veces campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), experiencia que respaldará su nuevo desafío al frente del conjunto taurino.

"Confiamos en su liderazgo, experiencia y capacidad para conducir al equipo en esta nueva etapa, con el compromiso de seguir compitiendo por los objetivos que demanda la historia de nuestra institución", añadieron.

FUENTE: TAURO FC

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