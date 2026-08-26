LPF: Tauro FC oficializa a Franklin Narváez tras la salida de Gonzalo Soto

El Tauro FC informó a su afición, medios de comunicación y público en general que el profesor Gonzalo Soto dejó de ejercer sus funciones como director técnico del primer equipo, luego de sumar 2 puntos y ubicarse en la última posición en la Conferencia Este del Apertura 2026 de la LPF.
El nuevo técnico del Tauro FC - LPF
De igual manera, los taurinos anunciaron que Franklin Narváez asumirá la dirección técnica del primer equipo.
Narváez llega a la institución con una destacada trayectoria en el fútbol nacional, siendo cuatro veces campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), experiencia que respaldará su nuevo desafío al frente del conjunto taurino.
"Confiamos en su liderazgo, experiencia y capacidad para conducir al equipo en esta nueva etapa, con el compromiso de seguir compitiendo por los objetivos que demanda la historia de nuestra institución", añadieron.
FUENTE: TAURO FC