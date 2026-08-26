UCL Champions League -  26 de agosto de 2026 - 17:11

Champions League: Equipos clasificados a la fase liga 2026-2027

Conoce los 36 equipos clasificados para la fase liga de la UEFA Champions League temporada 2026-2027.

Champions League: Equipos clasificados a la fase liga 2026-2027

Champions League: Equipos clasificados a la fase liga 2026-2027

Los playoffs de la Champions League finalizaron y ya se conocen a los 36 equipos que se ganaron su boleto para la fase liga de la temporada 2026-2027.

Panamá tendrá representación con tres jugadores en el Lask Linz con Andrés Andrade y en el Slovan Bratislava con César Blackman y Cristian Martínez.

Equipos clasificados a la Champions League

  • Inglaterra (5): Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United.
  • España (5): Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Villarreal CF.
  • Alemania (4): Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart.
  • Italia (4): Calcio Como 1907, Inter de Milán, SSC Napoli, AS Roma.
  • Francia (3): Paris Saint-Germain, Racing Club de Lens, Lille OSC.
  • Países Bajos (2): Feyenoord, PSV Eindhoven.
  • Portugal (2): FC Porto, Sporting CP.
  • Turquía (2): Fenerbahçe, Galatasaray.
  • Noruega (2): F.K. Bodø/Glimt, Viking Stavanger FK.
  • Austria (1): LASK Linz.
  • Azerbaiyán (1): Sabah FK.
  • Bélgica (1): Club Brujas.
  • República Checa (1): Slavia Praga.
  • Eslovaquia (1): Slovan Bratislava.
  • Grecia (1): AEK Atenas.
  • Ucrania (1): Shakhtar Donetsk.

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