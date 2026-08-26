Champions League: Equipos clasificados a la fase liga 2026-2027

Los playoffs de la Champions League finalizaron y ya se conocen a los 36 equipos que se ganaron su boleto para la fase liga de la temporada 2026-2027.
Equipos clasificados a la Champions League
- Inglaterra (5): Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United.
- España (5): Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Villarreal CF.
- Alemania (4): Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart.
- Italia (4): Calcio Como 1907, Inter de Milán, SSC Napoli, AS Roma.
- Francia (3): Paris Saint-Germain, Racing Club de Lens, Lille OSC.
- Países Bajos (2): Feyenoord, PSV Eindhoven.
- Portugal (2): FC Porto, Sporting CP.
- Turquía (2): Fenerbahçe, Galatasaray.
- Noruega (2): F.K. Bodø/Glimt, Viking Stavanger FK.
- Austria (1): LASK Linz.
- Azerbaiyán (1): Sabah FK.
- Bélgica (1): Club Brujas.
- República Checa (1): Slavia Praga.
- Eslovaquia (1): Slovan Bratislava.
- Grecia (1): AEK Atenas.
- Ucrania (1): Shakhtar Donetsk.