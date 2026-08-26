Cristian Martínez, cuarto panameño que podría jugar la Champions League

El fútbol panameño podría sumar un nuevo representante en la máxima competición de clubes de Europa. Cristian Martínez se perfila como el cuarto jugador nacido en Panamá que tendría la oportunidad de disputar la UEFA Champions League, uniéndose a una lista que ya cuenta con dos compatriotas que han jugado el certamen y uno que logró clasificar en la actual edición.
Panameños en Champions League
- El primer canalero en disputar la competición fue César Blackman, quien jugará el torneo por segunda ocasión en su carrera (2024-2025 y 2026-2027).
- El segundo en jugar el certamen fue Michael Amir Murillo, haciéndolo con el Olympique de Marsella de Francia (2025-2026).
- El tercero podría ser Andrés Andrade, quien logró la clasificación el 25 de agosto, remontando la llave de playoffs ante el Celtic de Escocia (2026-2027).
- El cuarto podría ser Cristian Martínez, quien aseguró boleto a la fase liga con el Slovan Bratislava de Eslovaquia (2026-2027)