Cristian Martínez, cuarto panameño que podría jugar la Champions League

El fútbol panameño podría sumar un nuevo representante en la máxima competición de clubes de Europa. Cristian Martínez se perfila como el cuarto jugador nacido en Panamá que tendría la oportunidad de disputar la UEFA Champions League, uniéndose a una lista que ya cuenta con dos compatriotas que han jugado el certamen y uno que logró clasificar en la actual edición.