Champions League: Cristian Martínez se viste de héroe para la clasificación

El Slovan Bratislava vuelve a la Champions League , esta vez con dos panameños, Cristian Martínez y César Blackman, luego de vencer al Celje en los tiempos extras.

El equipo de "Yaya" Touré tomó ventaja a los 18 minutos gracias a una gran definición de Andraz Sporar que la picó por arriba del portero.

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Pero los locales lograron igualar las acciones gracias a un tanto de penal de Svit Seslar.

El encuentro, tras un global de 2-2, tuvo que extenderse hasta el tiempo extra, donde apareció la figura del "Fulo" Martínez.

El panameño en un contra se metió por la izquierda, tras acomodar su cuerpo ante la salida del portero, definió de gran manera picando el esférico por encima del arquero.

Mañana conocerán a sus rivales, donde también está clasificado el LASK Linz de Andrés Andrade.