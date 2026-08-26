Maximiliano Bonilla: "Voy a demostrar que no solo aquí en Panamá puedo ganar"

El invicto y noqueador panameño Maximiliano Bonilla está listo para hacer su estreno fuera de fronteras el próximo 5 de septiembre, en un choque en la categoría de peso pluma ante el local Brian Arguello en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Bonilla (10-0, 10 KOs), atleta de 28 años de edad habló en exclusiva para RPC, mientras prepara los últimos detalles previo a su compromiso pactado a 10 asaltos en el Estadio F.A.B. ante Arguello (11-7, 5 KOs).

Maximiliano Bonilla en busca de demostrar su valía en el plano internacional

"Estamos gracias a Dios fuertes, gracias a Dios estamos de a 3 a 5 libras del peso, eso quiere decir que estamos bien, estamos ensayando en lo técnico, contragolpes, trabajando bastante algunos errores que queremos corregir", mencionó Bonilla.

"Salir fuera de Panamá es una alegría, representar al país, me siento contento, es mi primera vez que voy a salir y voy a demostrar que no solo aquí en Panamá puedo ganar, sino afuera y Dios primero vamos a salir con la victoria el 5 de septiembre, si Dios lo permite", destacó el explosivo zurdo de 28 años de edad.

"A mi fanaticada de Veraguas los exhorto a que estén pendientes el 5 de septiembre desde las 7 de la noche en RPC, que ahí será transmitida mi pelea, vamos con todo, no los voy a defraudar primero Dios, vamos hacer las cosas bien, concentrado y Dios primero a salir con esa victoria", finalizó el púgil originario de la provincia de Veraguas.

El apodado como "The Hammer" ha mostrado un paso arrollador en territorio panameño, lo que le valió ser galardonado como boxeador del año, en un 2025 en donde vio acción en 5 ocasiones, derrotando por la vía rápida a Esteban Troetsch, Hibrahim Valdespino, Elias Vega, David Calvo y Jhoynner Cervera.

En el 2026 saltó al escenario en el mes de marzo, su última pelea, derrotando a su compatriota panameño Eusebio Acevedo en 3 asaltos en velada de High Level Boxing de Roberto Mora.

Ahora, el de la tierra bañada por dos mares busca mostrar su calidad y poder en una velada que será transmitida a traves de la señal de RPC con Lo Mejor del Boxeo.