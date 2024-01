Copa del Rey 2024: "Un error puede dejarnos fuera", Xavi

Sanción de Yamal

“Hace tiempo que sabemos que arrastra una sanción del año pasado con el juvenil. Tiene dos partidos de sanción", dijo Xavi sobre la situación del joven español.

Contará con el brasileño

Sobre Vítor Roque expresó: "Mañana tendrá minutos. Es ideal el partido para los que juegan menos. Pero no es momento de hacer pruebas porque queremos pasar. No será fácil y así se lo he dicho a los jugadores".

íñigo

"Estará en la lista y tendrá minutos seguro. Ha hecho una gran recuperación. Hemos echado de menos su carácter, es una gran noticia"