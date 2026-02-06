Copa del Rey: ¿Cómo quedaron los cruces de semifinales?

Atlético de Madrid vs FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao vs Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey , según deparó el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El Atlético de Madrid, ganador de diez títulos, y el Barcelona, el club más laureado de la competición con 32 victorias y vigente campeón, reeditarán la semifinal de la pasada temporada en la Copa del Rey que se saldó con el pase del conjunto azulgrana tras empatar en la ida (4-4) en el Camp Nou y ganar (0-1) en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid ha accedido a semifinales tras eliminar en anteriores rondas al Atlético Baleares (2-3), al Deportivo (0-1) y al Betis (0-5), mientras que el Barcelona dejó por el camino a tres rivales de inferior categorías: Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2).

La otra semi de Copa del Rey

La otra semifinal es un derbi vasco que ambos equipos ya disputaron en la final de la temporada 2019/2020, que sse jugó en La Cartuja, sin público por la pandemia y que se saldó con victoria por la mínima de la Real Sociedad.

Para el Athletic Club de Bilbao, tras ser eliminado de la Liga de Campeones y lejos de puestos europeos en la Liga, la Copa está siendo un bálsamo. A semifinales ha llegado tras eliminar al Ourense, a la Cultural Leonesa y al Valencia.

La Real Sociedad, por su parte, al no jugar la Supercopa de España, ha tenido que jugar dos rondas más que Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. En primera ronda se deshizo del Negreira (0-3) y posteriormente del Reus, Eldense, Osasuna y Alavés en cuartos.

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo.

La final será el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

FUENTE: EFE