Copa Italia: Atalanta despacha a la Juventus

El Atalanta BC superó este jueves del Juventus Turín (3-0) para acceder a las semifinales de la Copa Italia y vengar aquella final de 2024 en la que la 'Vecchia Signora' acabó levantando el trofeo copero.

Dos años después de aquella dolorosa final, la 'Dea' se tomó su venganza. No se habían vuelto a enfrentar en Copa Italia y los de Raffaele Palladino tenían la espina clavada desde entonces. Se la quitaron a lo grande. Con una goleada a la 'Juve' de Luciano Spalletti, que solo había perdido dos veces desde la llegada del nuevo técnico, allá por noviembre de 2025.

Lo hizo saldando cuentas pendientes, además. Porque se vengó también del neerlandés Teon Koopmeiners, al que consideran un traidor por haberse mudado a Turín.

Triunfo sin dudas

Casi ningún equipo había hecho tanto daño a esta nueva 'Juve' como lo hizo el Atalanta. Fue casi un maltrato que comenzó con algo de fortuna. Porque el primer tanto llegó desde los once metros por revisión del VAR. La imagen no dejó lugar a dudas. Mano de un Bremer que en apenas cuatro días pasó de héroe a villano. De marcar doblete ante el Parma en Serie A a cometer un penalti con una mano demasiado extendida que puso muy cuesta arriba el duelo.

No falló Scamacca desde los once metros a la media hora de duelo y encaminó el pase a semifinales. Faltaban otros dos golpes. Los dos en la segunda mitad. En los minutos finales. Después de algún arreón suelto de una 'Juve' que, en el inicio, tuvo en Conceicao a su jugador más peligroso. El luso llegó a toparse con el larguero, incluso.

Triunfo en Copa Italia

No fue capaz de concretar la 'Juve' y lo acabó pagando. En el 77, un robo alto de De Roon acabó con una contra veloz. Bellanova por banda, centro raso y Sulemana al segundo palo embocó para certificar la victoria. Mismo 'modus operandi' en el 85, apenas 8 minutos después. Robo alto por el otro perfil, esta vez de Bernasconi, y otra salida peligrosa. Krstovic temporizó y cedió a Pasalic. El croata fusiló a Perin y desató la fiesta en Bérgamo.

En las semifinales, la 'Dea' se medirá al ganador del Bolonia-Lazio. Siguen creciendo los de Palladino, que en Serie A recortan jornada a jornada a los puestos europeos que, por otra parte, ocupa una 'Juve' que marcha en la cuarta plaza. Por el otro lado del cuadro copero, el Inter de Milán también esta en semifinales. Se medirá al ganador del Nápoles-Como 1907.

