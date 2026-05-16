Cristiano Ronaldo pierde la final de la AFC Champions League Two

Un gol de Deniz Hummet le dio al Gamba Osaka de Japón una sorprendente victoria por 1-0 sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la final de la AFC Champions League Two 2025/26, en el Estadio de la Universidad Rey Saud.

¡NO SE LE DA A CR7! Cristiano Ronaldo y el Al Nassr perdieron la Final de la Champions League 2 de Asia tras caer 0-1 en casa con el Gamba Osaka Ahora buscarán ganar la liga, donde compiten contra el Al Hilal pic.twitter.com/xGmYujzDhx

El Al Nassr de Arabia Saudí no pudo encontrar la manera de superar la defensa del Gamba, y el equipo japonés saboreó la gloria continental por primera vez desde que levantó el trofeo de la Liga de Campeones de la AFC en 2008.

La derrota supuso una gran decepción para el Al Nassr, que estaba decidido a ser el primer equipo de Arabia Saudí en ganar la Segunda Liga de Campeones de la AFC.

Cristiano Ronaldo ahora sueña con la Primera División

El portugués de 41años y el Al Nassr podrán conquistar la máxima categoría de Arabia Saudita, el jueves 21 de mayo cuando enfrenten al Damac en el Alawwal Park (1:00 pm).

FUENTE: AFC Champions League Two