Copa Sudamericana: Centenar de personas detenidas tras enfrentamientos en Argentina

Más de un centenar de personas permanecen bajo arresto este jueves en Argentina debido a los graves enfrentamientos ocurridos la noche del miércoles en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por octavos de final de la Copa Sudamericana , reportaron autoridades.

Una veintena de personas resultaron heridas, algunos de arma blanca, según testigos, sin que de momento las autoridades argentinas hayan brindado información oficial sobre el estado de salud de los que debieron ser hospitalizados.

Ante la "gravedad de lo sucedido", que incluyó el "inaceptable linchamiento de chilenos", el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves que enviará a Argentina a su ministro de Interior, Álvaro Elizalde, para acompañar a los heridos y supervisar la situación de los detenidos.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", escribió en la red social X.

Parcialidades de ambos equipos se enfrentaron en las gradas del Estadio Libertadores de América, hogar de los Diablos Rojos en el sur de Buenos Aires, con golpes de palos y puños en una feroz pelea de la que incluso un hincha -aparentemente chileno- buscó escapar arrojándose al vacío desde la bandeja superior tras ser acorralado por otros fanáticos.

"Las personas que están en el hospital son cinco y de ellos hay una persona que está grave" por heridas de arma blanca, dijo la madrugada del jueves el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a la chilena ADN Radio.

Según el embajador, la persona que saltó al vacío está fuera de peligro ya que un techo amortiguó su caída.

"Violencia inusitada" en la Copa Sudamericana

El caos, que provocó la cancelación del partido, inició cuando seguidores de la U arrojaron proyectiles, como palos, botellas y butacas, desde las tribunas superiores a la parte inferior adonde fue ubicada la parcialidad de Independiente, constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

"Sacaban los artefactos del baño y los arrojaban a la tribuna, una violencia inusitada. Las prevenciones que se habían tomado eran las lógicas. Acá estuvo claro el comienzo del problema con un solo público", dijo Néstor Grindetti, presidente del Rey de Copas argentino.

Una fuente de Independiente dijo a la AFP bajo reserva de identidad que el total de arrestados asciende "a 125".

El subsecretario del Interior de Chile, Víctor Ramos, informó de 19 chilenos heridos y 107 detenidos. Según el embajador, entre ellos hay tres mujeres y cinco menores.

"Se hizo una inspección visual del lugar donde acontecieron los hechos y se solicitaron los informes a los organismos de seguridad correspondientes, así como también las cámaras de seguridad del estadio", sostuvo la fuente argentina.

La investigación por los hechos violentos está a cargo de investigadores de la Unidad Fiscal 4 de Buenos Aires.

"La liberación o imputación de cargos depende del ministerio Público Fiscal y de los hechos que se les imputen a cada uno de ellos", dijo este jueves a las puertas de la fiscalía Ariel Alarcón, de la policía de investigación de Chile.

FUENTE: AFP