Conmebol señaló que "actuará con la mayor firmeza" tras feroz pelea en Argentina

La Conmebol aseguró que "actuará con la mayor firmeza" tras violencia en Argentina en la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos entre aficionados que dejaron más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, y casi una veintena de heridos, según reportaron las autoridades.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicó el organismo rector del fútbol sudamericano en un comunicado.

La Conmebol no precisó los castigos que pueden sufrir Independiente y la U, pero su reglamento establece multas, pérdida de puntos, cierres de estadios, desclasificación e incluso exclusiones de futuros torneos.

"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse", agregó.

El momentos de los hechos en la Copa Sudamericana

Los incidentes en las tribunas ocurrieron en el arranque del segundo tiempo, en el minuto 48, cuando el partido de vuelta de octavos iba 1-1. Los chilenos ganaron 1-0 en la ida.

Testigos afirman que las fuerzas de seguridad tardaron en actuar para frenar la batalla campal.

El propio presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó la logística del partido minutos después de los hechos, "desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, responsabilizó a la afición visitante de provocar los enfrentamientos.

