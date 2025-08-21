MLB MLB -  21 de agosto de 2025 - 07:35

MLB: José Caballero fue expulsado tras reclamar decisión de árbitro

José Caballero logró llegar a cuarenta bases robadas pero también fue expulsado del partido donde los Yankees de New York vencieron a los Rays.

José Caballero logró llegar a cuarenta bases robadas pero también fue expulsado del partido donde los Yankees de New York vencieron a los Rays de Tampa Bay en entradas extras.

"Chema" ingresó en la octava entrada como corredor emergente por Ben Rice para llegar a cuarenta bases robadas por segunda temporada consecutiva en la MLB.

Pero con el partido yendo a entradas extras luego que los Rays lo igualaran en la novena entrada, el santeño llegó a base por error en un tiro y en intento de robarse una nueva base, fue puesto out por el árbitro de segunda. La jugada fue a revisión pero se mantuvo la decisión. El panameño mostró su enfado y encaró al árbitro, acción que generó que fuera expulsado.

Ahora Caballero llega a 40 bases robadas en 49 intentos, es el líder de bases robadas en la MLB.

Todo lo que ocurrió con José Caballero en su expulsión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalkinYanks/status/1958359927212093647&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
