MLB: José Caballero llega a 40 bases robadas y los Yankees vuelven a ganar

José Caballero llegó a cuarenta bases robas en la temporada en el triunfo 6-4 de los Yankees ante los Rays de Tampa Bay para barrer la serie de dos partidos.
Los Yankees sumaron así su quinto triunfo consecutivo luego de barrer la serie de tres partidos ante los Cardenales de San Luis de Iván Herrera y ahora dos partidos ante Rays.
En la décima entrada Caballero fue atrapado en intento de robo, siendo la novena vez que es capturado este año. Luego de esta jugada y tras la revisión, el panameño fue expulsado tras mostrar su inconformidad por la decisión.
Esta campaña José Caballero está bateando para .236 con 4 cuadrangulares, 31 empujadas, .677 de OPS y 40 bases robadas en 49 intentos.