MLB: José Caballero y Aaron Boone hablan de la expulsión de "Chema"

“Pensé, no hay manera de que pudieras ver que salí de la base en movimiento. ¿Cómo puedes verlo en tiempo real?'”, dijo José Caballero sobre su expulsión durante el partido entre Yankees y Rays donde buscaba robar su segunda base del partido.
Boone habló de la expulsión de José Caballero
“Cabby y yo ya lo hemos hablado”, dijo Aaron Boone. “No digo que un jugador no pueda ser expulsado de un partido, pero en esa situación, cuando llevamos carreras y tenemos a nuestra defensa en el campo, tienes que darte la vuelta y dejarme manejarlo”, expresó el manager de los Yankees.
Chema confesó que: “Tengo mal carácter, claro, pero intento mantener la calma en todo momento”, añadió: “no creo haber dicho nada realmente malo, pero simplemente me repetía una y otra vez y a Ortiz no le gustó eso”.
"No estoy contento de que me expulsaran y de tener que salir del juego en entradas extra. Quiero estar ahí. Quiero ayudar al equipo a ganar. Obviamente, la próxima vez haré todo lo posible por no hacer lo que hice”, admitió Caballero.