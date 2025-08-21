Fidel Escobar sobre Gustavo Herrera: "Él mismo tiene que despertar"

Fidel Escobar , central del Saprissa, habló tras el partido donde CAI superó al equipo tico en la tercera fecha de la Copa Centroamericana 2025.

"Veníamos a ganar acá, sabíamos que era un rival que no vienen haciendo las cosas bien pero este era un partido motivante para ellos, pero ahora tenemos que levantar cabeza y pensar en lo que viene en Costa Rica, yo creo que al final hicimos un buen trabajo, una falta innecesaria pero tenemos que levantar cabeza", dijo Fidel tras la derrota.

Añadió: "La plantilla está muy bien, tenemos una plantilla muy alta, esto es Saprissa, el equipo, la institución es muy exigente y creo que tenemos que dar un poco más y y yo me incluyo, pero bueno, creo que lo dimos todo, ahora pensar en lo que viene".

Fidel Escobar habló sobre situación de Gustavo Herrera

"Se está adaptando poco a poco, él mismo tiene que despertar, por algo lo llevaron a Saprissa, vamos estar apoyándolo pero el mismo tiene que despertar", confesó Escobar.

Herrera tuvo dos oportunidades de gol, pero Alex Rodríguez logró salvar su arco en ambas ocasiones en su debut con el CAI.