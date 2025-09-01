Cremonese anuncia la llegada de Jamie Vardy

El exinternacional inglés Jamie Vardy , de 38 años, fichó este lunes por el Cremonese, club recién ascendido a la primera división italiana (Serie A) y que ganó sus dos primeros partidos de la temporada.

"StradiVardy está aquí", anunció en sus redes sociales el equipo lombardo, publicando una fotografía de Vardy junto a un Stradivarius, el célebre violín fabricado en el siglo XVII en Cremona, en el taller de Antonio Stradivari.

Nuevo reto para Jamie Vardy

Vardy firmó un contrato de un año, hasta junio de 2026, con este modesto club. Se incluye una opción para una temporada más, precisó el Cremonese.

El veterano atacante desarrolló la parte principal de su carrera en el Leicester, marcando 200 tantos en 500 partidos entre 2012 y 2025.

Con el Leicester fue campeón de la Premier League en 2016, a las órdenes de Claudio Ranieri, en el que se considera el título más sorprendente en la historia del campeonato.

Vardy fue máximo anotador de la Premier League en la temporada 2019-2020 (23 goles) y conquistó también la Copa de Inglaterra en 2021.

Con Inglaterra disputó 26 partidos y marcó 7 goles.

El Cremonese es por ahora la sorpresa del inicio de temporada en Italia, donde ha ganado los dos partidos en las dos primeras jornadas, ante AC Milan y Sassuolo, lo que le hace compartir la cabeza de la tabla con Juventus, Nápoles y Roma.

FUENTE: AFP