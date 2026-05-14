Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Haití

La Selección de Haití llegará al Mundial 2026 con una generación que mezcla experiencia, talento surgido en Europa y futbolistas de gran crecimiento en la MLS y otras ligas internacionales.

Tras una clasificación histórica en la Concacaf, los “Grenadiers” sueñan con competir al máximo nivel liderados por varios jugadores que se han convertido en referentes del equipo de Sébastien Migné.

Duckens Nazon, el líder ofensivo

El gran referente del ataque haitiano es Duckens Nazon. El delantero, actualmente en el fútbol iraní con Esteghlal, es el máximo goleador histórico de Haití y una de las piezas más importantes de la selección durante la eliminatoria mundialista.

Nazon combina experiencia, potencia física y capacidad para definir dentro del área. Además, suele aparecer en partidos importantes, como ocurrió en la clasificación rumbo al Mundial 2026, donde fue decisivo con goles ante Costa Rica y Honduras.

Frantzdy Pierrot, el goleador aéreo

Otro nombre clave es Frantzdy Pierrot, delantero que milita en Europa y que destaca por su juego aéreo y presencia física. Pierrot ha tenido pasos importantes por clubes como Maccabi Haifa y AEK Atenas, consolidándose como uno de los atacantes más peligrosos del Caribe.

Con la selección haitiana suma más de 30 goles internacionales y suele complementarse perfectamente con Nazon en el frente ofensivo. Su capacidad para jugar de espaldas y atacar centros es una de las armas principales del sistema de Migné.

Danley Jean Jacques, equilibrio en el mediocampo

En el centro del campo aparece Danley Jean Jacques, mediocampista del Philadelphia Union de la MLS. Jean Jacques se ha convertido en uno de los motores del equipo gracias a su despliegue físico, recuperación de balón y capacidad para conectar líneas.

El volante representa la nueva generación haitiana formada fuera del país y adaptada al fútbol moderno. Su crecimiento en la MLS lo ha llevado a ganar protagonismo en la selección, especialmente durante la fase final de las eliminatorias.

Johny Placide y la experiencia defensiva

En la portería destaca Johny Placide, capitán y uno de los jugadores más experimentados del plantel. El arquero ha sido fundamental para darle seguridad al equipo en los partidos decisivos rumbo al Mundial.

Junto a él sobresalen defensores como Carlens Arcus y Ricardo Adé, quienes han aportado solidez a una defensa que fue una de las menos vencidas durante la clasificación.

La revelación: Don Deedson Louicius

El jugador revelación de Haití rumbo al Mundial 2026 es Don Deedson Louicius. El extremo haitiano, actualmente en el FC Dallas de la MLS, se ha convertido en una de las mayores promesas del fútbol caribeño gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por ambas bandas.

Louicius tuvo un crecimiento importante tras sus pasos por Dinamarca y terminó consolidándose en la selección con goles importantes en Nations League y eliminatorias mundialistas. A sus 24 años, es considerado uno de los futbolistas haitianos con mayor proyección internacional.

Su estilo explosivo y vertical encaja perfectamente en el modelo de juego de Sébastien Migné, basado en transiciones rápidas y ataques directos. Muchos lo ven como el jugador capaz de sorprender en el Mundial 2026 y convertirse en una de las revelaciones del torneo.