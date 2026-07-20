Champions League: Cristian Martínez y César Blackman conocen camino para tercera ronda previa

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman conocen rival para tercera ronda previa

El Slovan Bratislava de los panameños Cristian Martínez y César Blackman conocieron a su posible rival para la tercera ronda previa de la UEFA Champions League 2026-2027, en la que se disputarán los partidos de ida el 4 y 5 de agosto y los de vuelta el día 11.

La UEFA celebró este lunes el sorteo de esta fase de la competición, en la que también dentro de la ruta liga el Olympique de Lyon francés se medirá al Sparta de Praga checo y el Bodo Glimt noruego, que llegó a octavos de final la temporada pasada y fue eliminado por el Sporting de Lisboa, lo hará con el Unión Saint-Gilloise belga.

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En el sorteo, celebrado antes de los encuentros de la segunda eliminatoria de clasificación, entraron un total de 20 equipos/parejas: 12 en la ruta de los campeones y ocho en la ruta liga.

Ruta de los campeones

Thun (SUI) / GNK Dinamo (CRO) - Klaksvík (FRO) / Kauno algiris (LTU)

Mjällby (SUE) / L. Red Imps (GIB) - Iberia Tbilisi (GEO) / S. Bratislava (SVK)

Levski Sofia (BUL) / U. Craiova (RUM) - Omonia (CYP) / Kairat Almaty (KAZ)

Aarhus (DEN) / Lech Pozna (POL) - Sabah (AZE) / KuPS Kuopio (FIN)

Ararat-Armenia (ARM) / Shamrock Rovers (IRL) - Egnatia (ALB) / Celje (SVN)

Víkingur (ISL) / H. Beer-Sheva (ISR) - Larne (NIR) / Estrella Roja (SRB)

Ruta liga

Olympiacos FC (GRE) - N.E.C. Nijmegen (NED)

R. Union Saint-Gilloise (BEL) - FK Bodø/Glimt (NOR)

Fenerbahçe (TUR) / Górnik Zabrze (POL) - Sturm Graz (AUT) / Hearts (SCO)

Sparta Praga (CZE) - Olympique Lyonnais (FRA).

FUENTE: EFE