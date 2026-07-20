Champions League: Cristian Martínez y César Blackman conocen camino para tercera ronda previa

El Slovan Bratislava de los panameños Cristian Martínez y César Blackman conocieron a su posible rival para la tercera ronda previa de la UEFA Champions League 2026-2027, en la que se disputarán los partidos de ida el 4 y 5 de agosto y los de vuelta el día 11.
En el sorteo, celebrado antes de los encuentros de la segunda eliminatoria de clasificación, entraron un total de 20 equipos/parejas: 12 en la ruta de los campeones y ocho en la ruta liga.
Ruta de los campeones
Thun (SUI) / GNK Dinamo (CRO) - Klaksvík (FRO) / Kauno algiris (LTU)
Mjällby (SUE) / L. Red Imps (GIB) - Iberia Tbilisi (GEO) / S. Bratislava (SVK)
Levski Sofia (BUL) / U. Craiova (RUM) - Omonia (CYP) / Kairat Almaty (KAZ)
Aarhus (DEN) / Lech Pozna (POL) - Sabah (AZE) / KuPS Kuopio (FIN)
Ararat-Armenia (ARM) / Shamrock Rovers (IRL) - Egnatia (ALB) / Celje (SVN)
Víkingur (ISL) / H. Beer-Sheva (ISR) - Larne (NIR) / Estrella Roja (SRB)
Ruta liga
Olympiacos FC (GRE) - N.E.C. Nijmegen (NED)
R. Union Saint-Gilloise (BEL) - FK Bodø/Glimt (NOR)
Fenerbahçe (TUR) / Górnik Zabrze (POL) - Sturm Graz (AUT) / Hearts (SCO)
Sparta Praga (CZE) - Olympique Lyonnais (FRA).
FUENTE: EFE