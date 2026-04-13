Cristian Romero se pierde lo que resta de Premier League, según informes

El argentino Cristian Romero , defensa central del Tottenham Hotspur, se perderá las últimas seis jornadas de la Premier League 2025-26 por una lesión de rodilla, según informaron medios argentinos y pudo confirmar EFE.

Cuti se lesionó este domingo en la derrota de su equipo por 1-0 contra el Sunderland, cuando chocó contra su portero Antonin Kinsky después de que Brian Brobbey, delantero del Sunderland, le empujara.

Baja sensible de Cristian Romero

El argentino se marchó del campo llorando y no pudo ayudar a que su equipo evitara una derrota en el comienzo de la etapa de Roberto de Zerbi en el banquillo, un resultado que le deja en posiciones de descenso a dos puntos de la salvación que marca el West Ham United.

El futbolista argentino estará varias semanas de baja y se perderá lo que resta de Premier League, aunque si la recuperación va según lo previsto, según las mismas fuentes, llegará a tiempo para la disputa de la Copa del Mundo.

Su baja es muy dura para el Tottenham, que afrontará las seis últimas jornadas del campeonato sin su capitán y sin Mohammed Kudus, que también se perderá el resto de la campaña por una lesión muscular.

Los problemas físicos han sido la tónica de este Tottenham durante toda la temporada y en la enfermería actualmente también están James Maddison, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Ben Davies y Guglielmo Vicario.

FUENTE: EFE