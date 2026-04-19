La joven estrella "Bam" Jesse Rodríguez  ascenderá de peso en busca de un nuevo oro

La joven estrella del boxeo Jesse Rodríguez enfrentará el próximo mes de junio un nuevo reto en su carrera, un choque ante el campeón mundial de la AMB de peso gallo Antonio Vargas, en busca de coronarse en su tercera división.

El Desert Diamond Arena en Glendale de la ciudad de Arizona será el escenario para ver saltar al escenario nuevamente a uno de los mejores libra por libra de la actualidad, que actualmente se mantiene invicto en 23 peleas, con 16 de sus victorias por la vía rápida.

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WBA World Bantamweight Champion Antonio Vargas welcomes two-division Unified World Champion @210bam to 118lbs #BamVargas lands at the @DDArenaAZ, June 13 @DAZNBoxing pic.twitter.com/5tIn1ZrjKJ — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 17, 2026

"Bam", llegará a este pleito del próximo 13 de junio luego de brillar en unificación ante el argentino "Puma" Martínez, a quién superó con notoriedad en 10 asaltos, después de un relampagueante golpe de mano izquierda que produjo el KO, para agregar a sus vitrinas el cetro dorado AMB y mantener en su poder el OMB. CMB y The Ring en la categoría de las 115 libras.

Jesse Rodríguez, una estrella de Álamo en busca de su tercer título

“Nueva categoría de peso, mismos objetivos. Dominar y conseguir todos los cinturones. El 13 de junio espero convertirme en campeón mundial de tres divisiones”, mencionó recientemente el talentoso zurdo de 26 años de edad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2044914788795404329&partner=&hide_thread=false Jesse ‘Bam’ Rodriguez looking sharp as training camp for his next fight is underway



Who do you think is next for the Ring junior bantamweight champion? pic.twitter.com/nbSCTDvzIi — Ring Magazine (@ringmagazine) April 16, 2026

Por su parte, el reinante campeón de las 118 libras, Vargas (19-1-1 11 KOs) enfrentará al nombre más grande en lo que va de su curriculum, luego de coronarse en el interinato en el 2024 y posteriormente elevado a campeón absoluto.

El texano afincado en Florida ha sido ascendido a campeón absoluto de la AMB por segunda vez, tras haber conquistado previamente el título interino en diciembre de 2024 contra Winston Guererra en Florida y haber sido elevado antes de defender el cinturón en Japón contra Daigo Higa en julio, en un emocionante combate que terminó en empate. Vargas se convirtió en campeón durante el receso después de que su pelea con el excampeón Seiya Tsutsumi fuera pospuesta por tercera vez, pero el japonés se encuentra ahora en la misma situación tras no poder enfrentarse a Vargas en su cuarto intento, y Vargas ha sido elevado una vez más.

La velada Bam-Vargas será promocionada por Matchroom Boxing, que recientemente firmó extensión para Rodríguez y será transmitida a través de DAZN Boxing.