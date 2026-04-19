"La Premier League vuelve a empezar", destaca Mikel Arteta, DT "Gunner"

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, lamentó la falta de acierto para sacar algo positivo del estadio Etihad y reconoció que tras la derrota encajada ante el Manchester City (2-1), "la Premier League vuelve a empezar".
"Dimos la cara e hicimos el partido que queríamos hacer. Hicimos muchas cosas bien para llevar el partido a donde queríamos y tuvimos las mejores ocasiones, pero no las aprovechamos, y esa es la realidad", resumió Mikel Arteta.
"Hubo un factor de suerte, con tiros a los postes. Perdimos una ocasión para sacar un buen resultado. Es una nueva Premier", insistió.
El entrenador del Arsenal subrayó que las esperanzas de lograr el título están intactas: "Hay muchas cosas que aprender y que necesitamos asumir los errores. La diferencia ante el City estuvo en las áreas".
"Cada partido es distinto y hay que comprobar cómo está el equipo. Nos faltan jugadores clave y los necesitamos cuanto antes porque debemos ser mejores", destacó Arteta.
FUENTE: EFE