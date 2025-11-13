Cristiano Ronaldo: ¿Por qué lo expulsaron con Portugal?

El delantero de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado este jueves en el minuto 61 del partido ante Irlanda de fase de clasificación del Mundial de 2026, con el 2-0 en el marcador, tras propiciar un codazo en la espalda de un defensor rival.
El árbitro fue al VAR y expulsó a Cristiano Ronaldo
El colegiado del encuentro, el sueco Glenn Nyberg, le enseñó inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió de decisión y le ensenó a Ronaldo la roja directa. No podrá jugar el próximo partido de fase de grupos de este domingo ante Armenia.