MAREA ROJA Marea Roja -  13 de noviembre de 2025 - 08:23

Eliminatorias Concacaf: Partidos para hoy jueves 13 de noviembre

Repasa el calendario de partidos para este jueves 13 de noviembre donde la selección de Panamá jugará en las eliminatorias Concacaf.

La selección de Panamá sale a la cancha este jueves 13 de noviembre para su partido ante Guatemala en el Trébol en la penúltima jornada de las eliminatorias Concacaf, en la búsqueda de un cupo para el Mundial 2026.

Además, su rival Surinam también disputará partido esta tarde, recordemos que ambas selecciones comparten la cima con 6 puntos, y tienen ventaja por un gol a favor.

En los otros dos grupos también hay acciones porque van en busca de su clasificación para el Mundial 2026 que se jugará con 48 selecciones por primera vez en la historia.

Partidos para hoy eliminatorias Concacaf

  • 5:00 pm Surinam vs El Salvador por RPC
  • 7:00 pm Bermudas vs Curazao
  • 7:00 pm Trinidad y Tobago vs Jamaica por Medcom Go
  • 9:00 pm Guatemala vs Panamá por RPC
  • 9:00 pm Nicaragua vs Honduras
  • 9:00 pm Haití vs Costa Rica
