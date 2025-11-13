Eliminatorias Concacaf: Partidos para hoy jueves 13 de noviembre

La selección de Panamá sale a la cancha este jueves 13 de noviembre para su partido ante Guatemala en el Trébol en la penúltima jornada de las eliminatorias Concacaf, en la búsqueda de un cupo para el Mundial 2026.

Además, su rival Surinam también disputará partido esta tarde, recordemos que ambas selecciones comparten la cima con 6 puntos, y tienen ventaja por un gol a favor.

